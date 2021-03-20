İzmir’de musluktan sarı su akıyor

Aldığı son yağışlarla birlikte ev ve iş yerlerinin su baskınlarına uğradığı İzmir’de musluktan akan su, ev sahiplerini adeta çılgına çevirdi.

İzmir'de son birkaç gündür sağanak yağış etkili oluyor.

Bu da kentin birçok noktasını adeta harabeye çeviriyor. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, bunun çilesini de esnaf ve ev sahipleri çekiyor.

Her yeni güne taşkınlarla uyanan İzmirliler, artık bir çözüm bekliyor.

SARI RENKLİ SU, İSYAN ETTİRDİ

Bu da yetmezmiş gibi yağış, musluklardan akan suların rengini de değiştiriyor.

Ensonhaber WhatsApp hattına ulaşan bir okurun gönderdiği video, bu kadarına ‘pes’ dedirtti.

Evinin mutfağında küçük kovaya su dolduran ev sahibi, akan sarı renkli su karşısında isyan etti.

İzmir'de musluklardan çamurlu su aktı İZLE

"SUYUN TEMİZLİĞİNE ÇARE BULAMADI İZMİR BELEDİYESİ"

İzmir’in Buca ilçesi Onat Caddesi’nde ikamet ettiğini dile getiren okur, “Maalesef her İzmir yağmurundan sonra çeşmelerimizden akan suları görüyoruz. Yani bir türlü bu suyun temizliğine çare bulamadı İzmir Belediyesi… Canlı çekiyorum ki herkes görsün, bakın sularımıza bakın.” ifadelerini kullandı.

ŞEBEKEDEN GELEN SUDAN TOPRAK PARÇACIKLARI ÇIKTI

Bir başka okurun gönderdiği videoda ise sıfır su deposunun şebekesinden gelen suyun kirliliği dikkat çekti.

"Sıfır su deposu aldık, şebekeden gelen suya bakın" diyen okur, şöyle devam etti:

"Şimdi bir ton suyu boşalttım, tekrar dolum yapacağım. Şebekeden gelen su, toprak dolu, Bir de biz bu su ile yemek yapıyoruz."