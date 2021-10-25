İzmir'de nefes alamayan Aras bebek, kalp ameliyatıyla hayata tutundu

İzmir'de, akciğerinden gelen temiz kan kalbine ulaşamadığı için vücudu moraran ve nefes güçlüğü çeken Aras bebek, doğumundan 5 gün sonra yapılan açık kalp ameliyatıyla iyileşti.

Taner ve Naile Baştürk çiftinin ikinci çocuğu olan Aras bebek, 11 Ekim'de özel bir hastanede dünyaya geldi. Doğumundan hemen sonra nefes almakta güçlük çeken ve vücudunda morluk oluşan bebek, yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Doktorlar, bebeği yeni doğan yoğun bakımında tedavi altına aldı.



Entübe edilen Aras bebek, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermeyince, hastanenin çocuk kardiyoloji servisinden yardım istendi.

4 TOPLARDAMARI, AMELİYATLA KALBİNE BAĞLANDI

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Karaçelik tarafından muayene edilen ve kalp ekokardiyografisi (EKO) çekilen Aras bebeğin, toplardamar vasıtasıyla akciğerlerden gelen temiz kanının kalbin sol kulakçığına ulaşmadığı belirlendi.

Açık kalp ameliyatına alınan bebeğin 4 toplardamarı, operasyonla kalbe bağlandı.

Yeni doğan yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından rahat nefes almaya başlayan Aras bebeğin sağlığına kavuşması ailesi ve doktorlarını mutlu etti.

48 DAKİKALIK OPERASYON

Doç. Dr. Mustafa Karaçelik, Aras bebeği yaşatmak için zamana karşı yarıştıklarını belirtti.

Aras bebeğe çok riskli bir ameliyat yaptıklarını anlatan Karaçelik, şunları kaydetti:

"Kalbe temiz kan getiren 4 toplardamar var. Yaptığımız kontrolde bu damarların kalbe ulaşmadığını belirledik. Bu temiz kan başka bir damar yolu oluşturup diyaframı geçip karaciğerin altından ana toplar damara dökülüyordu. Temiz kanın gitmesi gereken yer, sol kulakçık ama başka bir yoldan yine sağ kulakçığa dönüyordu. Döküldüğü yerde bir darlık oluştuğu için acil şartlarda ameliyat yaptık. 48 dakika süren ameliyatla kalbin sol kulakçığına 4 toplardamarı bağladık. Yaptığımız ameliyat sayesinde Aras'ın kalbine temiz kan ulaşmaya başladı. Erken müdahale edilmeseydi kandaki oksijen oranı düşeceği için böbrek yetmezliği, beyninde ve kalbinde hasar oluşabilirdi."





"ARAS GÜÇLÜYMÜŞ, DİRENDİ, SAVAŞTI VE KAZANDI"

Baba Taner Baştürk de yaşadıkları süreçte Aras'ı kaybetmekten çok korktuklarını söyledi.

Doktorların Aras'ı yaşatmak için büyük çaba harcadığını anlatan Baştürk, "İyi ki bu hastaneye geldik. Ameliyatı başarılı geçti. Bir hafta gibi kısa bir sürede bebeğimiz kendini topladı. Yaklaşık 10 gündür bebeğimi görememiştim. Sanki hiç ameliyat olmamış gibi. Aras güçlüymüş direndi, savaştı ve kazandı." dedi.