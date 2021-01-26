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    İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu

    Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 09:46
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    İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu

    İzmir'in  Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağza getirdi.

    Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu, tünel boyunca sürdü.

    İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu VİDEO

    4 KİŞİLİK TEHLİKELİ YOLCULUK

    Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

    Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken motosiklet sürücüsünün, arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti.

    Sosyal medya hesaplarında  paylaşılan görüntüler,  tepkiere neden oldu

    İzmir de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu #1


    İzmir de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu #2

    İzmir de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu #3

    İzmir de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu #4

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