Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağza getirdi.

Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu, tünel boyunca sürdü.

İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu VİDEO

4 KİŞİLİK TEHLİKELİ YOLCULUK

Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken motosiklet sürücüsünün, arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu











