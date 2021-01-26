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- İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu
İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu
Konak ilçesinde, bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan 2 patenci genç, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 26.01.2021 - 09:15
- Güncelleme : 26.01.2021 - 09:46
İzmir'in Konak ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Konak Tüneli'nde kaydedilen görüntüde, bir motosikletin arkasına takılan 2 patenci gencin yolculuğu, tünel boyunca sürdü.
İzmir'de patenli gençlerin motosiklet arkasında tehlikeli yolculuğu VİDEO
4 KİŞİLİK TEHLİKELİ YOLCULUK
Motosiklette bulunan 2 kişi ile birlikte toplamda 4 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhagi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken motosiklet sürücüsünün, arkasına takılan 2 kişiye aldırmadan önünde ilerleyen kamyoneti sollaması dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler, tepkiere neden oldu