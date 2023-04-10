İzmir'de sadece 60 yaş üstü bireyler için üniversite açıldı Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesinde farklı meslek grubunda bulunan 60 yaş üstü bireyler için verilen eğimde yaşlı vatandaşlar gençlerden eğitim alıyor.

İHA

İzmir'de 60 yaş üstü bireyler için sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Bu kapsamda, 60 yaş üstü bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle hayat boyu devam eden öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Proje Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesinde eğitim hayatına başlayan Karabağlar 3. Yaş Üniversitesi olarak ortaya çıktı.

Üniversitedeki eğitimler ise gönüllü akademisyen, öğretmen ve eğitmenler tarafından veriliyor.

60 yaş üstü öğrenciler bazı derslere liseli öğrencilerle birlikte giriyor, onlara özelikle cep telefonu konusunda merak ettikleri soruları da soruyor.

Farklı mesleklerden bireyler var

3YÜ'nün öğrenci yelpazesi de dikkat çekiyor.

Pek çok farklı meslek grubundan emekli bireylerin yanı sıra hayatında hiç çalışmamış kişilerin de bulunduğu üniversitede, ilginç karşılaşmalar da yaşanıyor.

Lise öğretmeni öğrenci oldu

Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar'ın lise öğretmeni, 3. Yaş Üniversitesinde öğrenci oldu.

Aynı lisede uzun yıllar eğitim veren bir öğretmen de yine 3. Yaş Üniversitesinin çiçeği burnunda öğrencileri arasında yer aldı.

Öğrenciler kep atmak için sabırsızlanıyor

Öğrenmek için yaşın önemli olmadığını belirten eğitim sevdalıları; ilk dönem sonunda karne almayı, ardından da okuldan mezun olarak kep atmayı hayal ediyor.

"Bana bir tek torunum destek oluyor"

71 yaşındaki öğrenci Ayhan Altunkaynak şöyle dedi:

Evde oturup kendimizi televizyona bağlanmaktansa burada bir şeyler öğrenmek çok güzel. Çevrem, ‘Yaş 70, iş bitmiş. Senin ne işin var orada?’ diyor ama ben de ‘Ben daha 18 yaşındayım’ diyorum.



Bana bir tek torunum destek oluyor. Üniversiteler bitince kep atmak çok zevkli oluyor. Biz de kep atacağız, şahane olacak.

Öğrencisi, öğretmeni oldu

3. Yaş Üniversitesinin en dikkat çeken öğrencilerinden biri ise 65 yaşındaki Şükran Deniz Küney. Küney, okulun müdürü Gülşen Salgar’ın lise öğretmenliğini yapmış emekli bir öğretmen. Öğrencisinin artık öğretmeni olduğunu belirten Küney,

"Gülşen benim sağlık meslek lisesinden öğrencimdi. Bir gün karşıma öğretmen olarak çıktı. Kendisi şu anda da benim öğretmenim.

Bu yüzden kızımın da diline düştüm. Dün kendimi iyi hissetmediğim için okula gelemedim. Kızım, ‘Ben seni öğretmenine şikayet etmez miyim? Sen yaramaz bir öğrencisin’ diye bana velilik yaptı” derken, Salgar ise “Dünya tersine döndü. Kızı velisi oldu, ben öğretmeni oldum. Zaten hayat boyu öğrenme dediğimiz şey; öğrenenin öğrettiği, öğretenin öğrendiği bir döngü” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere teknoloji konusunda da sorular soruyorum"

Üniversitenin en yaşlı öğrencisi 87 yaşındaki emekli öğretmen Ergin Cengiz şöyle dedi:

Bu okulun en büyük öğrencisi benim. 3. Yaş Üniversitesinde pek çok şey öğreniyoruz. Ben ayrıca öğretmen ve öğrencilere teknoloji konusunda da sorular soruyorum. Bilhassa cep telefonlarını en iyi şekilde kullanmak istiyorum.

"60 yıldır aynı evdeyiz, şimdi de aynı okuldayız"

3. Yaş Üniversitesinde beş ayrı çift de bulunuyor. Bu beş çiftten biri olan Mehmet-Hüdaverdi Kiraz çifti de şunları söyledi:

60 yıldır aynı evdeyiz, şimdi de aynı okuldayız. Çok mutluyuz. Burada gördüğümüz derslerin yanı sıra teknolojiyi de öğrenmek istiyoruz. Şu anda Google’a bakabiliyoruz, gelen mesajları okuyabiliyoruz. Merak ettikçe soruyoruz. Derslerde ne kadar başarılı olduğumuzu öğretmenler karar verecek ama biz de gayret edeceğiz. Bakalım diploma alabilecek miyiz?

Şu anda 50 kişilik kontenjanımız doldu

Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi Müdürü Gülşen Salgar, okul hakkında şu bilgileri verdi: