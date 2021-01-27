İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Etkisini gösteren yağış sonrası caddelerde su birikintisi oluştu. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

İzmir'de sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde işe gitmekte olan vatandaşlar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok ilçedeki ana caddeler ise adeta göle döndü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde fırtına nedeniyle bir ağaç, elektrik tellerinin üzerine devrildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekip tarafından ağaç, tellerin üzerinden kaldırıldı. Ayrıca Buca ilçesinde de bir ağaç devrilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı.

İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi ViDEO

CADDELER SU ALTINDA KALDI

Sağanak yağmur nedeniyle daha önce birçok aracın su altında kaldığı Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’nde caddeler adeta göle döndü.

Birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, yollarda biriken suyu tahliye etmek için gece boyunca çalışmalar yürüttü.