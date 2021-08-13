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- İzmir'de sahte aşı kartı hazırlayan hemşire
İzmir'de sahte aşı kartı hazırlayan hemşire
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı.
- AA
- 13.08.2021 - 02:43
- Güncelleme : 13.08.2021 - 05:05
Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin hayatımıza girmesiyle birlikte, kısıtlamalardan kurtulmak için hileli yollara başvuranlar ortaya çıktı.
SAHTE AŞI KARTI HAZIRLAYAN HEMŞİRE
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.