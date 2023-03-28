İzmir'de şiddetli rüzgar! Cami minaresi sallandı Şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği kentte bir caminin minaresinin sallandığı anların sosyal medyaya düştü. Mahalle sakinleri çıkan minareden çıkan metal sesinden dolayı panik yaşadı.

İHA

Türkiye'de sıcaklık mevsim normalleri altına düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok kentte fırtına ve kar uyarısında bulundu.

Fırtına beklenen illerden biri de İzmir oldu.

Kent genelinde dün gün boyu şiddetli rüzgar etkisini gösterdi.

Etkisini gösteren rüzgar kentte panik yarattı.

Kentin Karabağlar ilçesinde bulunan Eyyüp El Ensari Camii'nin minaresinin sallandığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Minareden metal sesi çıktı

İzleyenlerin hayrete düştüğü o anlarda minareden çıkan metal sesi de mahalle sakinlerini endişelendirdi.

Minare drone ile kaydedildi

Çelik konsoldan yapılan ve yapımının tamamlanmadığı öğrenilen minare dron ile görüntülenirken, altının boş olması ve rüzgarın etkisiyle minarenin sallanmasının normal olduğu öne sürüldü.

"Tamamlandığında da sallanacak elbette ama bu kadar sallanmayacak"

Eyyüp El Ensari Camii Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Fevzi Kurtboğan konuya ilişkin şöyle konuştu:

Bu minaremizin tamamlanmamış halidir, yapım aşamasındadır. Biz Ramazan ayı girdiği için minaremizi gösterelim istedik. Minarenin alt kısmının kaplaması şu anda fabrikada dökülüyor.



Altı boş olduğu için rüzgar da girdiği için minareyi sallıyor. Bu minare çelik konsol olduğu için sallanması gayet normal.



Yapımı tamamlandığında da sallanacak elbette ama bu kadar sallanmayacak. Beton bile sallanır. Eski hali betondu, o bile şiddetli rüzgarda sallanıyordu.



Biz minarenin inşasını yapan firmayla sözleşme yaptık ve 100 sene garanti verdiler. Bu firma senelerdir bu işi yapıyor. Burası tamamlandığı zaman bir daha böyle bir sallantı olmayacak tabi ki. Hiç bir zararı yoktur.

"Mahalle sakinlerimiz de korkmasın"

Cami cemaatinden Nevzat Kaya ise şunları ifade etti: