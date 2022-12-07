İZMİR'DE SU KESİNTİLERİ! 7 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Gün içinde İZSU tarafından kesinti yapılacak olan ilçeler ve saatler sorgulanmaya başlandı. 7 Aralık 2022 Çarşamba gününde İzmir'de meydana gelecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

7 Aralık 2022 Çarşamba gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırılmaya koyuldu. İzmir'de yaşayan ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte 7 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

7 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı sorgulanıyor ve kesintilerin ne kadar süreceği de araştırılıyor.

Bugün 7 Aralık'ta gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bornova, Güzelbahçe, Kınık, Menderes, Urla gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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