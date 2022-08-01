İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BEYDAĞ: ERİKLİ

01.08.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME: GERMİYAN

01.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ: YAKAKENT, GÜZELTEPE

01.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ: GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY, CUMHURİYET

01.08.2022 saat 01:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN: KÜÇÜKBAHÇE

01.08.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA: ŞEMİKLER

01.08.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.