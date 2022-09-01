İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 1 Eylül perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BEYDAĞ BAKIRKÖY

01.09.2022 saat 10:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KAZIMDİRİK

01.09.2022 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA GÜRPINAR

01.09.2022 saat 14:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA ATATÜRK

01.09.2022 saat 14:55 ile 16:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE

01.09.2022 saat 14:25 ile 15:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.