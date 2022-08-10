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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 10 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 10.08.2022 - 09:00
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA: KÜLTÜR

    10.08.2022 saat 08:40 ile 09:50 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÇEŞME: DALYAN

    10.08.2022 saat 07:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

    GÜZELBAHÇE: YELKİ

    10.08.2022 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    KARŞIYAKA: MAVİŞEHİR

    10.08.2022 saat 08:45 ile 09:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KONAK: MERSİNLİ, ÇINARLI

    10.08.2022 saat 06:20 ile 09:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ:ÇAYLI

    10.08.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 10 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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