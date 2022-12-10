İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

Bugün İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler sorgulanmaya başlandı. 10 Aralık 2022 Cumartesi gününde İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.

10 Aralık 2022 Cumartesi gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 10 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

10 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini araştırmaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında sorgulanıyor.

10 Aralık günü, gün içinde su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler arasında Bergama, Çiğli, Karşıyaka, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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