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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 11 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 11.08.2022 - 10:09
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    BAYINDIR CAMİİ, HACI İBRAHİM, HATAY

    Ana şebeke patlağından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır. Su arıza ekibi müdahale ediyor.

    ÇEŞME MUSALLA

    1062 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

    DİKİLİ UZUNBURUN

    Uzunburun Mahallesi'nde meydana gelen anaboru arızasından dolayı Uzunburun Mahallesi'nde 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

    KINIK SUCAHLI

    Sucahlı Mahallesi'nde pompa arızasından dolayı mahalle genelinde su kesintisi yaşanacaktır.

    NARLIDERE NARLI

    Bölgenin hat vanası kapalı martı sokaktaki arızadan dolayı

    ÖDEMİŞ KAYMAKÇI

    Gediz Edaş bakaım ve onarım çalışmalarından dolayı Kaymakçı ve Ova mevkii Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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