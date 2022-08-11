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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 11.08.2022 - 10:09
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
BAYINDIR CAMİİ, HACI İBRAHİM, HATAY
Ana şebeke patlağından dolayı su kesintisi yaşanmaktadır. Su arıza ekibi müdahale ediyor.
ÇEŞME MUSALLA
1062 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
DİKİLİ UZUNBURUN
Uzunburun Mahallesi'nde meydana gelen anaboru arızasından dolayı Uzunburun Mahallesi'nde 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
KINIK SUCAHLI
Sucahlı Mahallesi'nde pompa arızasından dolayı mahalle genelinde su kesintisi yaşanacaktır.
NARLIDERE NARLI
Bölgenin hat vanası kapalı martı sokaktaki arızadan dolayı
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI
Gediz Edaş bakaım ve onarım çalışmalarından dolayı Kaymakçı ve Ova mevkii Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.