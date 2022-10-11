İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

11 Ekim Salı günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri merak ediliyor. İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 11 Ekim İzmir su kesintileri...

11 Ekim 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

Bugün Beydağ, Dikili, Kiraz, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Bayraklı ve Güzelbahçe'de yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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