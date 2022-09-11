Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
393.641
-0.35%
BTXN Coin
7.10
5.02%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 11 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 11.09.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    DİKİLİ ÇANDARLI

    11.09.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    SELÇUK ÇAMLIK

    11.09.2022 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    TORBALI YAZIBAŞI

    11.09.2022 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    İzsu Kesinti Sorgulama


    Adana'da şiddete uğrayan kadının midesinin yüzde 30'u alındı
    3. Sayfa

    Adana'da şiddete uğrayan kadının midesinin yüzde 30'u alındı

    ABD Açık'ta finalin adı belli oldu
    Tenis

    ABD Açık'ta finalin adı belli oldu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir