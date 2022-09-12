İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 12 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 12 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BORNOVA BİRLİK, KOŞUKAVAK, TUNA, MERİÇ

12.09.2022 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ILDIR

12.09.2022 saat 09:15 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE

12.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ÖRNEKKÖY, ZÜBEYDE HANIM, LATİFE HANIM

12.09.2022 saat 02:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 10 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAK GÜNEY, YENİŞEHİR, HALKAPINAR, HİLAL

12.09.2022 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ZEYTİNLİK, FERAHLI, KÜÇÜKADA

12.09.2022 saat 10:40 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

12.09.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.