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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 13 Ağustos Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 13.08.2022 - 09:01
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    BUCA: MENDERES

    13.08.2022 saat 08:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KİRAZ SARISU, BAŞARAN, KARABURÇ, ÇAYAĞZI, SARIKAYA, TEKBIÇAKLAR

    12.08.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 13 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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