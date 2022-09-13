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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 13 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 13.09.2022 - 08:52
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    KINIK FATİH

    13.09.2022 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır

    İZSU ARIZA SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 13 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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