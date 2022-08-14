İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 14 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÇEŞME: 16 EYLÜL, İSMET İNÖNÜ, MUSALLA

14.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR: FATİH

14.08.2022 saat 02:25 ile 10:00 arasında yaklaşık 7 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE: KAHRAMANDERE

14.08.2022 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK: YUKARI

14.08.2022 saat 07:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.