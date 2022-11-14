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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    14 Kasım Pazartesi günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri merak ediliyor. İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
    • 14.11.2022 - 10:12
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 14 Kasım İzmir su kesintileri...

    14 Kasım 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 14 Kasım 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün Buca, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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