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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 15 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 15.08.2022 - 14:28
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    BERGAMA: GAZİOSMANPAŞA, FATİH

    15.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: DOĞANLAR

    15.08.2022 saat 13:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: KIZILAY

    15.08.2022 saat 13:55 ile 14:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 15 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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