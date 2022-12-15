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    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 15 Aralık 2022 Perşembe gününde İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler araştırılmaya başlandı. İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından ilan edildi.
    • 15.12.2022 - 10:08
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    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 15 Aralık 2022 Perşembe gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 15 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

    15 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

    İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında aratıyor.

    İZMİR DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    15 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bornova, Menderes, Ödemiş, Torbalı gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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