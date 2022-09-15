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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 15 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 15.09.2022 - 10:08
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA ÇALTILIDERE

    15.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BUCA KURUÇEŞME

    15.09.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    FOÇA ATATÜRK

    15.09.2022 saat 09:10 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    MENEMEN BELEN

    15.09.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU ARIZA SORGULAMA


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