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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 16 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 16.09.2022 - 09:06
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Buca Kozağaç

    16.09.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    Ana Boru Arızası: 257 Sokak No:2 Önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti zorunluluğu olmuştur.

    İZSU ARIZA SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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