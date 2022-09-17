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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 17.09.2022 - 09:57
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
ÇİĞLİ UĞUR MUMCU, BALATÇIK
17.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KEMAL ATATÜRK
17.09.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇELEBİ
17.09.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ HALİLLER
17.09.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK İSMET KAPTAN, KÜLTÜR
17.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ
17.09.2022 saat 02:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BADEMLİ
17.09.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
17.09.2022 saat 09:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KARAKUYU, DİRMİL, ÇAMLICA, DÜVERLİK, DAĞTEKE, HELVACI, ORMANKÖY
17.09.2022 saat 09:00 ile 18:05 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.