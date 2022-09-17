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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 17 Eylül Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 17.09.2022 - 09:57
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ÇİĞLİ UĞUR MUMCU, BALATÇIK

    17.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    FOÇA MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, KEMAL ATATÜRK

    17.09.2022 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

    GÜZELBAHÇE ÇELEBİ

    17.09.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KİRAZ HALİLLER

    17.09.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

    KONAK İSMET KAPTAN, KÜLTÜR

    17.09.2022 saat 09:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ GERELİ

    17.09.2022 saat 02:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ BADEMLİ

    17.09.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ BOZDAĞ

    17.09.2022 saat 09:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    TORBALI KARAKUYU, DİRMİL, ÇAMLICA, DÜVERLİK, DAĞTEKE, HELVACI, ORMANKÖY

    17.09.2022 saat 09:00 ile 18:05 arasında yaklaşık 9 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA


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