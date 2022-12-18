İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 18 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

18 Aralık 2022 Pazar gününde İzmir'de su kesintisi yapılacak olan ilçeler ve saatler araştırılıyor. İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından açıklandı.

Bugün 18 Aralık 2022 Pazar gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini araştırılmaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 18 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...

18 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

İzmir'de ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini araştırmaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında sorgulanıyor.

Bugün yani 18 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Kemalpaşa, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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