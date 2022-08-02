İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BUCA: ATATÜRK

02.08.2022 saat 03:40 ile 10:00 arasında yaklaşık 6 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

KİRAZ: ŞEMSİLER, YENİŞEHİR, UMURCALI, CUMHURİYET, YENİ, İSTİKLAL, KARABURÇ, YENİKÖY

02.08.2022 saat 09:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK: FERAHLI, KÜÇÜKADA, UMURBEY, YENİDOĞAN, İSMET PAŞA, VEZİRAĞA, MEHTAP, LALE

02.08.2022 saat 05:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU ARIZA SORGULAMA