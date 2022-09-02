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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 02.09.2022 - 09:53
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE MAH
02.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE
02.09.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK 26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, MEHMET AKİF, HUZUR
02.09.2022 saat 05:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
02.09.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
İZSU KESİNTİSİ SORGULAMA