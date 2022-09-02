İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 2 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE MAH

02.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK OSMANİYE

02.09.2022 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK 26 AĞUSTOS, YAVUZ SELİM, ULUBATLI, ZEYBEK, MEHMET AKİF, HUZUR

02.09.2022 saat 05:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL

02.09.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.