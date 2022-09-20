Petrol
92.38
0.41%
Euro
18.346
0.08%
Dolar
18.3047
0.06%
Altın
985.2
0.11%
Borsa
325
0.00%
Bitcoin
358.186
3.87%
BTXN Coin
7.96
-2.33%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 20 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 20.09.2022 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA ÇALTILIDERE

    20.09.2022 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

    BALÇOVA ONUR

    20.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BUCA BELENBAŞI

    20.09.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    GAZİEMİR ATATÜRK

    20.09.2022 saat 08:55 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    KARŞIYAKA LATİFE HANIM, ZÜBEYDE HANIM

    20.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Kütahya'da Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi
    3. Sayfa

    Kütahya'da Kıbrıs gazisi, Gaziler Günü'nde yaşamını yitirdi

    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü
    3. Sayfa

    Bilecik'te erkek hemşire, boşanma aşamasındaki eşi ve annesi tarafından dövüldü

    Görüş Bildir