İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 22 Eylül Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÖDEMİŞ TÜRKMEN, MEŞRUTİYET, ÜÇ EYLÜL

22.09.2022 saat 06:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR

22.09.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER

22.09.2022 saat 08:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

TİRE DUMLUPINAR, CUMHURİYET, ERTUĞRUL

21.09.2022 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.