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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 22.09.2022 - 09:13
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
ÖDEMİŞ TÜRKMEN, MEŞRUTİYET, ÜÇ EYLÜL
22.09.2022 saat 06:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR
22.09.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
22.09.2022 saat 08:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE DUMLUPINAR, CUMHURİYET, ERTUĞRUL
21.09.2022 saat 11:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.