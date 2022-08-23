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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 23.08.2022 - 08:48
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
KINIK OSMANİYE
23.08.2022 saat 08:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SEYREKLİ, ÜZÜMLÜ, BEBEKLER, DEREUZUNYER, TOSUNLAR, KARADOĞAN, KÖSELER, ORTAKÖY, ÇAMYAYLA, SUÇIKTI, KEMENLER, DEMİRCİLİ
23.08.2022 saat 08:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ OCAKLI
23.08.2022 saat 08:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
İZSU KESİNTİ SORGULAMA