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    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Bugün 24 Aralık 2022 Cumartesi gününde İzmir'de su kesintisi meydana gelecek olan ilçeler ve saatler sorgulanıyor. Bugün İzmir'de gerçekleşecek su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu.
    • 24.12.2022 - 15:17
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    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    24 Aralık 2022 Cumartesi gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorgulamaya başladı. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen birçok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında arıyor. İşte 24 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler listesi...

    24 Aralık 2022 İzmir su kesintileri listesi!

    İzmir'de ikamet eden vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde meydana geleceğini arama motorlarında aratılıyor.

    İZMİR DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 24 Aralık Cumartesi İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    24 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Bornova, Çeşme, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin ayrıntılarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


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