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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 25.08.2022 - 10:43
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
BERGAMA TURABEY, ATMACA, ZAFER, İNKILAP, ERTUĞRUL, BARBAROS, KURTULUŞ, TALATPAŞA, GAZİPAŞA, SELÇUK
25.08.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR HÜRRİYET, FATİH
25.08.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BOSTANLI
25.08.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK
25.08.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
25.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.