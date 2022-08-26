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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 26 Ağustos Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 26.08.2022 - 09:12
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    BORNOVA ERGENE

    26.08.2022 saat 09:15 ile 10:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    ÇEŞME DALYAN

    26.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    DİKİLİ BADEMLİ

    26.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

    26.08.2022 saat 07:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA


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