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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 26 Temmuz Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 26.07.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:49
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    BAYRAKLI: ONUR, KÖRFEZ

    25.07.2022 saat 16:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: ERGENE

    26.07.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    MENEMEN: VİLLAKENT

    26.07.2022 saat 10:50 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: KÜÇÜKAVULCUK, BÜYÜKAVULCUK, BİRGİ, BEYAZITLAR, HACIHASAN, KEMER, ÜÇKONAK, BUCAK, CEVİZALAN

    26.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 26 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1



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