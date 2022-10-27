Petrol
93.48
-0.33%
Euro
18.7454
-0.13%
Dolar
18.6093
0.01%
Altın
994.49
-0.09%
Borsa
3989
0.31%
Bitcoin
387.802
2.55%
BTXN Coin
10.57
-1.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    27 Ekim Perşembe günü İzmir'de yaşanacak olan su kesintileri merak ediliyor. İZSU tarafından bugüne ait kesinti yaşanacak ilçeler ve saatler açıklandı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek?
    • 27.10.2022 - 09:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    İzmir'de yaşanan su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de oturan ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu arama motorlarında sorguluyor. İşte 27 Ekim İzmir su kesintileri...

    27 Ekim 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?

    İZSU'nun yapmış olduğu duyuruya göre bugün İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması beklenmekte. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olduğunu ve ne kadar süreli olacağını sorgulamaya başladı.

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 27 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri! #1

    Bugün Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Narlıdere gibi ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Yaşanacak olan kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

    İZMİR SU KESİNTİLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!


    103 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    103 kaçak göçmen yakalandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı
    Dünya

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı

    Görüş Bildir