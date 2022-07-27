İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 27 Temmuz Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

KARABAĞLAR: SEVGİ, BOZYAKA

27.07.2022 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA: SOĞUKKUYU

27.07.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: BİRGİ

27.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ:KUVVETLİ, ANAFARTALAR, ZAFER

27.07.2022 saat 09:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR: SIĞACIK, CAMİKEBİR

27.07.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE: TOKİ

27.07.2022 saat 07:10 ile 09:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

TORBALI: SUBAŞI, NAİME, ATALAN, GÖLLÜCE, BÜLBÜLDERE, 19 MAYIS

27.07.2022 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA



