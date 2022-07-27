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- İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama
- 27.07.2022 - 09:38
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.
İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.
Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
KARABAĞLAR: SEVGİ, BOZYAKA
27.07.2022 saat 09:15 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA: SOĞUKKUYU
27.07.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: BİRGİ
27.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ:KUVVETLİ, ANAFARTALAR, ZAFER
27.07.2022 saat 09:05 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR: SIĞACIK, CAMİKEBİR
27.07.2022 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE: TOKİ
27.07.2022 saat 07:10 ile 09:00 arasında yaklaşık 1 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI: SUBAŞI, NAİME, ATALAN, GÖLLÜCE, BÜLBÜLDERE, 19 MAYIS
27.07.2022 saat 08:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.