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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 28 Ağustos Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 28.08.2022 - 10:06
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA GÜZELHİSAR

    28.08.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    BAYRAKLI ONUR

    28.08.2022 saat 09:20 ile 10:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KEMALPAŞA BAĞYURDU 29 EKİM

    28.08.2022 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA


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