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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 28 Temmuz Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 28.07.2022 - 10:26
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    BAYRAKLI:ALPASLAN, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK

    28.07.2022 saat 09:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: ERZENE

    28.07.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA

    28.07.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

    BUCA: İZKENT, CUMHURİYET

    28.07.2022 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    KARABAĞLAR: ALİ FUAT CEBESOY, CENNETÇEŞME, YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE, LİMONTEPE, YAŞAR KEMAL, ÖZGÜR

    28.07.2022 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

    KARABAĞLAR: BOZYAKA, ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, DEVRİM

    28.07.2022 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    MENDERES: ÇAMÖNÜ, ATAKÖY, ÇİLE, ÇİLEME, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK, TEKELİ ATATÜRK

    28.07.2022 saat 08:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

    MENDERES:OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET

    28.07.2022 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

    KİRAZ:ALTINOLUK, ÇAYAĞZI

    28.07.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

    MENDERES: ÇATALCA

    28.07.2022 saat 09:55 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA


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