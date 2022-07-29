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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 29 Temmuz Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 29.07.2022 - 10:20
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 29 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    BEYDAĞ:CUMHURİYET

    29.07.2022 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÇEŞME: MUSALLA

    29.07.2022 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

    DİKİLİ: İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, CUMHURİYET, SALİMBEY

    29.07.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    DİKİLİ: ÇANDARLI

    29.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KİRAZ: VELİLER, EMENLER, PINARBAŞI, UZUNKÖY

    29.07.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

     


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