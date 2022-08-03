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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 3 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 03.08.2022 - 10:49
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    ALİAĞA: SİTELER

    03.08.2022 saat 08:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

    BALÇOVA: ONUR, FEVZİ ÇAKMAK

    03.08.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    BAYRAKLI: R.ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN, ALPASLAN, FUAT EDİP BAKSI, ÇAY, MUHİTTİN ERENER

    03.08.2022 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BUCA: BARIŞ, YİĞİTLER

    03.08.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    DİKİLİ: ÇANDARLI

    03.08.2022 saat 11:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

    NARLIDERE: SAHİLEVLERİ

    03.08.2022 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU ARIZA SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 3 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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