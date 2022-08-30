İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 30 Ağustos Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

30.08.2022 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA BAĞYURDU , ÖREN, SARILAR

30.08.2022 saat 15:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK TÜRKCEDİT

30.08.2022 saat 13:40 ile 15:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZSU KESİNTİ SORGULAMA