İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 30 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

ÇİĞLİ: YENİ MAHALLE, ATAŞEHİR

30.07.2022 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN: MORDOĞAN

30.07.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ: CERİTLER, SULUDERE, HİSAR

30.07.2022 saat 09:00 ile 18:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAK: 26 AĞUSTOS

30.07.2022 saat 08:50 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

KONAK: MEHTAP, LALE, KÜÇÜKADA, İSMET PAŞA, FERAHLI

30.07.2022 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: KONAKLI, YOLÜSTÜ, BOZDAĞ, BOZCAYAKA

30.07.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: ANAFARTALAR, ZAFER, ATATÜRK

30.07.2022 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.



