İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 31 Ağustos Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAKLI MANSUROĞLU

31.08.2022 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ ÇANDARLI

31.08.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE YELKİ

31.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.