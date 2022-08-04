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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 4 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...v
    • 04.08.2022 - 10:34
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    BAYINDIR: YENİCE, HACI BEŞİR, KURT

    04.08.2022 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    BEYDAĞ: AKTEPE, BAKIRKÖY, EĞRİDERE, KARAOBA, KURUDERE, YEŞİLTEPE

    04.08.2022 saat 09:30 ile 20:30 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: ATATÜRK

    04.08.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    GÜZELBAHÇE:YELKİ

    04.08.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: MESCİTLİ

    04.08.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU KESİNTİ SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 4 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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