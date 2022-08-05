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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Ağustos Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 05.08.2022 - 14:13
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    KEMALPAŞA: ÖREN 75.YIL CUMHURİYET, ÖREN EGEMEN

    05.08.2022 saat 14:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    KİRAZ: SIRIMLI

    05.08.2022 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

    KONAK: İSMET PAŞA, FERAHLI

    05.08.2022 saat 13:55 ile 15:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU ARIZA SORGULAMA

    İzmir de sular ne zaman gelecek? 5 Ağustos 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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