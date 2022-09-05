İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 5 Eylül Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BAYRAKLI GÜMÜŞPALA 05.09.2022 saat 07:10 ile 09:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK TÜRKCEDİT 05.09.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK ACARLAR 05.09.2022 saat 07:20 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.