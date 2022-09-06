İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 6 Eylül Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

BEYDAĞ YUKARIAKTEPE, ÇAMLIK, MUTAFLAR, PALAMUTÇUK

06.09.2022 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA MUSTAFA KEMAL

06.09.2022 saat 07:10 ile 09:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KEMER, HACIHASAN, OVACIK, CEVİZALAN, BUCAK, BİRGİ

06.09.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR SIĞACIK

06.09.2022 saat 08:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA TORASAN

06.09.2022 saat 08:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

URLA CAMİATİK

06.09.2022 saat 08:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.