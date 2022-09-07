İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Eylül 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 7 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

KARABAĞLAR MALİYECİLER, BASIN SİTESİ, METİN OKTAY, ADNAN SÜVARİ, ŞEHİTLER, VATAN

07.09.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ İĞDELİ, ALTINOLUK, AKPINAR, KİBAR, DOĞANCILAR, SARIKAYA, ÖREN

07.09.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT REİS

07.09.2022 saat 09:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENDERES OĞLANANASI CUMHURİYET

07.09.2022 saat 10:10 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.