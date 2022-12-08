- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
- 08.12.2022 - 09:15
8 Aralık 2022 Perşembe gününde vatandaşlar İzmir'de yaşanan su kesintilerini sorguluyor. İzmir'de ikamet eden ve suların gelmesini bekleyen pek çok kişi "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte 8 Aralık İzmir su kesintileri listesi ve kesinti yapılacak saatler...
8 Aralık 2022 İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini ve su kesintileri listesini sorgulamaya başladı. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün gün içerisinde İzmir'de farklı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar tarafından su kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağı arama motorlarında sorgulanıyor.
8 Aralık günü, gün içinde su kesintisi yaşanacak olan ilçeler arasında Aliağa, Bornova, Kiraz, Menderes ve Ödemiş gibi ilçeler bulunuyor. İzmir'in bu ilçelerinde gerçekleşek olan bu kesintilerin detaylarına İZSU resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.